Sono stati presentati questa mattina, presso il Terminal Atp “Remigio Zaninetta”, in viale Caviglia a Genova Brignole, i nuovi bus Urbanway Iveco. Alla presenza del presidente di Atp Esercizio, Enzo Sivori, con il coordinatore generale Andrea Geminiani e il direttore d’esercizio Roberto Rolandelli, sono stati illustrati ai giornalisti tre degli 11 mezzi già immatricolati e già operativi da qualche giorno. Alla presentazione stampa ha partecipato anche l’amministratore unico di Amt, Marco Beltrami, e il consigliere delegato ai Trasporti di Città Metropolitana, Claudio Garbarino. I bus verranno impiegati anche per il trasporto scolastico e sono, dunque, una risorsa importante aggiuntiva in vista del possibile ritorno a scuola in presenza degli studenti delle superiori.

Gli Urbanway Iveco sono lunghi 10.50 metri, sono a bassa emissione di inquinanti (Euro 6) e sono stati acquistati con le risorse del Decreto Genova.

Tra il 2017 e il 2020 Atp ha acquistato oltre 100 bus, poco meno del 40% della flotta complessiva, attestata a 266 mezzi. I nuovi bus sono mezzi di ultima generazione a tre porte, con pedana ribassabile per portatori di handicap, conta passeggeri e in linea con le normative Covid. Serviranno soprattutto per i tracciati urbani o suburbani, sia nell’entroterra sia nel Tigullio. Ma soprattutto serviranno per rispondere anche alle esigenze dal 7 gennaio in poi con il ritorno degli studenti a scuola in presenza. Se si dovessero presentare situazioni di sovraccarico di mezzi nella fase di entrata a scuola, scatterà il protocollo previsto, ovvero la partenza di un secondo mezzo che ha consentito di evitare assembramenti a bordo e di mantenere inalterato le normative anti Covid.

I nuovi mezzi hanno già avuto il via libera della Città Metropolitana di Genova, come conferma Claudio Garbarino, consigliere delegato ai Trasporti: «Bisogna ringraziare Regione e Mit per il finanziamento da 2.5 milioni che ha permesso l’acquisto. Dobbiamo anche ricordare che il trasporto pubblico locale, gestito da Atp, in queste ultimi tempi nonostante la pandemia ha visto un rafforzamento del parco mezzi con l’acquisizione e la messa in strada di altri 2 Urbanway, 7 Moby da 8 metri, 2 Otokar da 9,5 metri, 1 Isuzu; mentre a altri 5 mini bus sono in arrivo».