All’asta Fast Reserve di Terna Iren si è aggiudicata il 30% del fabbisogno di storage di tutto il Nord Italia per gli anni 2023-2027 confermandosi unica multiutility italiana assegnataria di impianti.

L’asta per l’assegnazione del servizio Fast Reserve, indetta da Terna (il gestore nazionale della rete elettrica) attraverso un progetto pilota per gli anni 2023-2027 si è tenuta il 10 dicembre. Obiettivo di Terna è garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale tramite la regolazione ultra-rapida di frequenza, erogata attraverso sistemi di accumulo elettrico con batterie. Le batterie elettriche di Fast Reserve sono un elemento fondamentale nella transizione energetica perché consentono di mantenere l’adeguatezza del sistema elettrico garantendo nel contempo la piena e immediata operatività nei casi in cui l’esercizio di rete dovesse subire variazioni dettate dalla naturale intermittenza delle fonti rinnovabili.

Iren, che ha partecipato all’asta tramite la sua controllata Iren Energia, è risultata assegnataria di tre sistemi di storage elettrico destinati a essere installati nelle centrali di Torino Nord con 5,6 MW di potenza (sistema già in costruzione), Turbigo con 14 MW e Moncalieri con 9,9 MW. Nel corso degli anni 2021 e 2022 l’azienda provvederà alla realizzazione delle strutture e degli impianti di modo che siano pienamente operativi entro fine 2022. All’asta hanno partecipato 53 operatori a livello internazionale, con 117 impianti presentati per un valore di potenza qualificata complessivamente pari a 1.327,3 MW. Iren è stata l’unica multiutility italiana assegnataria di impianti di accumulo elettrico con batterie e terza a livello assoluto in termini di storage assegnato, preceduta solo da due big player industriali multinazionali.

Con questa operazione Iren garantirà il servizio di Fast Reserve per circa il 30% del fabbisogno dell’intero Nord Italia, confermando di rivestire un ruolo da protagonista nella transizione energetica e di aver ormai assunto una rilevanza strategica nazionale. In un futuro prossimo, in cui le energie rinnovabili cresceranno parallelamente alla progressiva riduzione degli impianti di generazione tradizionale, la capacità di storage costituisce un elemento di assoluta rilevanza industriale che posiziona Iren fra le eccellenze tecnologiche del settore e dimostra la forte attenzione del gruppo verso gli investimenti in asset innovativi.