È stata installata all’esterno del padiglione 6 dell’ospedale Sant’Andrea della Spezia, la tenda riscaldata messa a disposizione dalla Protezione civile regionale per andare incontro alle esigenze dei pazienti oncologici.

Lo comunica il commissario straordinario della Asl 5 spezzina Daniela Troiano.

«Come concordato – afferma Troiano – abbiamo installato la tenda grazie alla sinergia con la Protezione civile regionale. La struttura servirà a rispondere alle esigenze dei pazienti oncologici. Se dal monitoraggio dovessero emergere criticità, è già allo studio l’acquisizione di un’apposita tenso-struttura. La tenda, che sarà operativa da lunedì 7 dicembre per l’accoglienza dei pazienti, rappresenta comunque una prima soluzione in attesa di eventuali altre possibilità. Ringrazio l’assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Giampedrone, che ho interpellato immediatamente, per la tempestività della risposta fornita».