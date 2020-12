Le valutazioni dei possibili effetti al suolo deducibili dalle ultime uscite modellistiche hanno portato il Centro meteo Arpal a emanare l’avviso meteo per neve nell’entroterra per l’inizio del 2021.

Uno scenario che verrà meglio analizzato domani, quando – se confermato nell’intensità – verrà emanata la relativa allerta, ma che già oggi permette di avvisare gli enti che dovranno gestire i territori interessati di prepararsi a nevicate moderate, con accumuli adesso prevedibili nell’ordine di qualche decina di centimetri.

Le zone di allertamento sono:

ZONA B: Bacini Liguri Marittimi di Centro

ZONA C: Bacini Liguri Marittimi di Levante

ZONA D: Bacini Liguri Padani di Ponente

ZONA E: Bacini Liguri Padani di Levante

Questo il testo dell’avviso.

Oggi, mercoledì 30 dicembre, piogge sparse anche a carattere di rovescio o temporale al più moderato su CE.

Domani, giovedì 31 dicembre 2020, un ampio sistema frontale in arrivo dalla Francia porta un aumento dell’instabilità con deboli piogge sparse dalle ore centrali, più probabili sul centro-Levante. La sera fenomeni in intensificazione su C dove le precipitazioni assumeranno carattere diffuso; quota neve in calo fino al suolo su D e parte occidentale di E con possibili spolverate nevose. Venti a tratti forti e rafficati da Sud-Ovest sui capi esposti di A.

Dopodomani, venerdì 1 gennaio 2021, Per tutta la giornata precipitazioni diffuse con cumulate significative su BCDE. Fenomeni a carattere nevoso a tutte le quote su D e su parte occidentale di E, sopra ai 300-400m nell’interno di B, a quote montane altrove. Temporali/rovesci anche nevosi localmente forti su BCE; possibili allagamenti localizzati, danni puntuali per isolate raffiche di vento, trombe d’aria, grandine e fulmini, piccoli smottamenti. Venti 50-60Km/h rafficati da Sud-Est su CE, da Nord su BD; disagio per freddo su D e nell’interno di B. ZONA A: Bacini Liguri Marittimi di Ponente