Nell’ambito della rassegna “Fragile”, promossa dalla Fondazione dell’Ordine degli Architetti di Genova, giovedì 10 dicembre prende avvio il secondo ciclo di incontri dedicati a “Ecologia e sostenibilità”. Dalle 17:30 alle 19:30 sarà trasmesso in streaming, ad accesso pubblico e gratuito, Cambio, protagonisti: Formafantasma, duo di designer italiani, e la loro indagine sui meccanismi, la storia e gli impatti della filiera del legno. L’incontro, organizzato in collaborazione con Domus, sarà moderato dalla giornalista Marianna Guernieri.

Cambio, dal latino cambium, scambio o cambiamento, è un’indagine che parte dallo studio della filiera del legno, interrogandosi sulle responsabilità ecologiche e politiche del design. Cambio è anche il nome della membrana cellulare che riveste il fusto dell’albero e produce legno e corteccia. Partire dalla materia viva per arrivare a comprendere il quadro generale della sfida globale che coniuga governance forestale, sistemi di produzione e politiche di consumo, è il compito di questa indagine che è diventata anche una mostra ospitata alla Serpentine Gallery di Londra.

Durante il webinar Andrea Trimarchi e Simone Farresin di Formafantasma racconteranno alcune esperienze dello studio in cui hanno messo in pratica un approccio al design consapevole, critico e attento al contesto ambientale e alla tradizione locale che va oltre l’oggetto finito. Una ricerca condotta con coerenza negli anni dalla quale emerge un’idea di ecologia intesa nei suoi termini culturali di confronto continuo tra l’uomo e il suo habitat.

Andrea Trimarchi (1983) e Simone Farresin (1980), duo di designer italiani con sede ad Amsterdam, sono i fondatori dello Studio Formafantasma. Il loro interesse per la progettazione di prodotti si alimenta e sviluppa frequentando il Master presso la Design Academy di Eindhoven, dove si laureano nel 2009. Da allora, Formafantasma ha sviluppato un’opera coesa, caratterizzata da investigazioni sperimentali sulla materia, esplorando argomenti quali il rapporto tra la tradizione e l’identità locale, l’approccio critico alla sostenibilità e il significato degli oggetti in quanto dispositivi di relazione culturale. In novembre Formafantasma è stato nominato Studio di design dell’anno al Dezen Awards 2020.

Marianna Guernieri, classe 1987, si è unita alla redazione di Domus nel 2011. Formatasi in Interior Design al Politecnico di Milano, ha lavorato come designer indipendente e come web editor del sito di Domus (domusweb.it) di cui oggi gestisce i contenuti insieme al collega Alessandro Scarano. Si occupa di design, architettura e arte con un’attenzione particolare alla coscienza che muove il gesto creativo. Quando non è in redazione si muove tra Milano e il confine tra Messico e Stati Uniti, sua seconda casa.

Ecologia e Sostenibilità, il ciclo di incontri che offre una panoramica sul tema dei cambiamenti climatici e sul loro ruolo nella pianificazione urbanistica, proseguirà l’11 gennaio con Senza avanzi non si avanza. Per un’ecologia del discorso sulla sostenibilità in architettura l’appuntamento con Giovanni Corbellini, architetto e critico di architettura, docente al Politecnico di Torino. Da tempo uno dei più sensibili critici di architettura italiani, nel suo lavoro fa riferimento a una attenta lettura fenomenica dei contesti e dei paradigmi e di come questi non solo cambiano le forme dell’architettura, ma anche le modalità con cui la stessa viene vissuta.

La conferenza è fruibile esclusivamente online.