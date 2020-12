La Polizia municipale della Spezia a scuola di droni grazie a Dronework-Malg sas, operatore commerciale droni e consulente del centro addestramento Droni Enac dell’Asd Aero Club di Genova.

«Insieme al coordinatore del progetto, il vicecomandante Massimo Cremona − spiega Mauro Rattone, responsabile di Dronework, nonché responsabile del centro addestramento droni dell’Aero Club di Genova − abbiamo illustrato le potenzialità dei mezzi acquistati dalla Polizia Municipale e il loro futuro utilizzo, che dovrà passare attraverso uno specifico iter addestrativo teorico e pratico che nel prossimo gennaio si avvierà. Sarà nello specifico organizzata una classe personalizzata per la polizia municipale, non solo della Spezia ma per tutti i comandi che vorranno aderire».

I mezzi acquistati dalla Polizia Municipale saranno presto utilizzati e condivisi con altri Comuni e forze dell’ordine, ove ce ne fosse l’utilità.

Il centro di addestramento Aec Genova è specializzato nel supporto del personale amministrativo che opererà sui nuovi dispositivi, in grado di svolgere numerosi compiti: la sorveglianza, le ispezioni, la messa in sicurezza del territorio – in particolare sulle emergenze ambientali – i rilievi fotografici aerei e, in caso di incidenti, rilievi stradali, le ricerche e soccorso. Ma anche gli interventi sulle aeree verdi, oltre ad altri sviluppi futuri che prevedono il piccolo trasporto di materiali o medicinali.

Il centro addestramento Apr Enac n 024 è l’unica Scuola Droni ligure che ha base anche alla Spezia ed è autorizzata dall’Enac a svolgere istruzione qualificata nel campo dei Sistemi a Pilotaggio Remoto. Prepara ormai da anni i professionisti del settore. Ha attestato alcuni piloti per la Regione Liguria (settore ambiente), recentemente Arpal e alcuni piloti delle Polizie Municipali, Polizia, Marina Militare e vigili del fuoco.

«La formazione di piloti e istruttori Uas (unmanned Aircraft Systems) si affianca al nostro lavoro aereo da droni per conto terzi: fotogrammetria per conto di geometri e ingegneri, video e fotografie per cantieristica edile e nautica − prosegue Rattone − Essere stati i primi in Liguria a poter operare con certificazione Enac è stato un vantaggio, nonostante un mercato ricco di abusivismo. Nel prossimo futuro, crediamo che i molti piloti e operatori saranno impegnati in piccoli voli tra le città per scopi commerciali e noi li stiamo già preparando con serietà e coscienza, ben sapendo la delicatezza di questo settore».