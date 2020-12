Un albergo, servizi per i crocieristi, pochi spazi commerciali in rapporto a quella che sarà la parte preponderante, ossia residenze social housing (per studenti universitari) e micro living, appartamenti di piccola metratura utilizzati non come fissa dimora. Corti interne e parcheggio sotterraneo, oltre che la sistemazione della zona circostante.

Il progetto dell’Hennebique di Genova comincia a prendere forma. La società Vitali sarà la concessionaria (in Rti con Roncello Capital). Un investimento da 100 milioni su cui il Gruppo lombardo specializzato anche nello sviluppo immobiliare è particolarmente ottimista. Oggi a Palazzo San Giorgio firmato l’atto di sottomissione tra Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale e l’Rti che consente l’avvio delle fasi di progettazione definitiva e dell’esecuzione dei lavori.