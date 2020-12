Sono ripartiti ad Alassio i lavori per il completamento di passeggiata Baracca, nonostante tutte le difficoltà, non ultimo lo stop ai cantieri imposto dall’emergenza Covid-19.

Un cantiere articolato, diviso in tre lotti del valore complessivo di circa seicentomila euro. Il primo ha interessato il rifacimento della piazza dei Cappuccini, e del tratto di passeggiata fino all’Hotel Savoia, il secondo dall’Hotel Savoia fino al Grand Hotel e ora, l’ultimo, che interesserà tutti i vicoli di collegamento della passeggiata con la via Gramsci.

«Parliamo di un intervento strutturale – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Franca Giannotta – per la riqualificazione paesaggistico-ambientale dell’intera passeggiata Baracca fortemente danneggiata dalle ultime mareggiate e in grave stato di degrado. Rifatta la pavimentazione, il verde, l’arredo urbano, con l’eliminazione delle barriere architettoniche. Ora procederemo con la ripavimentazione di tutti i vicoli che accedono alla passeggiata e l’installazione della ringhiera in acciaio inox, allineata a quella già predisposta su tutte le altre passeggiate della città, per dare un segno di continuità nell’arredo urbano cittadino».

A causa di un ponteggio privato, solo il tratto di via Morteo dovrà attendere fino alla seconda metà dell’inverno per il restyling.