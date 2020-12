Regione Liguria proroga i termini di rendicontazione per l’acquisto di tablet e connettività per svolgere attività didattica a distanza. Le famiglie con domande già inserite nelle graduatorie di Filse avranno tempo fino al 20 dicembre per acquistare le attrezzature informatiche e/o il traffico dati e trasmettere la relativa documentazione a Filse. Sono oltre 5.500 le famiglie interessate da questa proroga.

Il protrarsi dell’emergenza rende necessario continuare a sostenere i giovani e i loro familiari nella formazione scolastica.

«Vista la necessità ancora attuale per le famiglie di ricorrere alla didattica a distanza e alle connessioni – spiega l’assessore alla Formazione Ilaria Cavo – abbiamo deciso di dare ancora tre settimane di tempo per rendicontare l’acquisto di tablet o di connettività a quelle famiglie che avevano fatto domanda a Filse, nell’ambito del bando tablet emanato da Regione Liguria lo scorso aprile, e per le quali Filse aveva già fatto un’istruttoria facendole rientrare in graduatoria. Avranno tempo fino al 20 dicembre per raccogliere la documentazione che certifica l’acquisto o per procedere all’acquisto stesso nel caso in cui non lo avessero ancora portato a termine. È un’opportunità in più che vogliamo dare in un momento di difficoltà per poter accedere alle risorse per quei nuclei familiari che già sapevano di aver avuto un riscontro positivo alle loro domande e che senza una proroga rischiavano di perdere un’opportunità».

Dei 7 milioni di euro stanziati dal bando, quasi 4 milioni sono già stati erogati o in corso di erogazione. Il voucher vale un massimo di 500 euro.