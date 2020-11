Pillole di economia per la cultura e il turismo a cura dell’Università di Genova con una serie di dialoghi con esperti del settore cultura e turismo per puntare i riflettori sui temi dell’economia e gestione delle aziende culturali, creative, turistiche, con particolare riferimento al periodo Covid ma non solo. L’iniziativa mette a frutto le competenze e le relazioni costruite grazie alle iniziative di formazione e ricerca che alcuni nell’Ateneo genovese stanno portando avanti da alcuni anni in questi campi.

Ogni lunedì interverrà un esperto di economia e gestione delle aziende culturali, creative, turistiche.

Il format prevede mezz’ora di dialogo, il lunedì con inizio alle 17, moderato da un docente dell’Università di Genova e seguito dalle domande dei partecipanti.

L’iniziativa, ideata da “Step Up” del Dipartimento di Economia UniGe, in collaborazione con Palazzo Ducale di Genova, con il Patrocinio del Comune di Genova e con il supporto del Servizio e-Learning, multimedia e web dell’ateneo genovese, si svolge in diretta sul canale Youtube dell’Università di Genova.

Il programma è disponbile qui su life.unige.it

I primi 4 appuntamenti

Lunedì 16 novembre, ore 17 – Pillole con Andrea Erri, direttore generale del Teatro La Fenice, Venezia

Lunedì 23 novembre, ore 17 – Pillole con Serena Bertolucci, direttrice di Palazzo Ducale, Genova

Lunedì 30 novembre ore 17 – Pillole con Giorgio Genta, vicepresidente e cio di ETT Solutions

Lunedì 14 dicembre, ore 17.00 (da confermare) – Pillole con Barbara Grosso, assessore alle Politiche Culturali, Politiche dell’Istruzione, Politiche per i Giovani, Comune di Genova