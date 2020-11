La Fondazione Istituto italiano di tecnologia di Genova ha aperto venerdì 13 novembre un bando di gara per l’affidamento del servizio noleggio autobus con conducente per il trasporto del proprio personale nelle sedi di via Morego 30 e via San Quirico, 19D.

Le domande possono essere presentate entro le 13 del 30 novembre 2020.

L’importo complessivo a base d’asta è di 551.163,06 euro, il contratto d’appalto ha durata di 36 mesi. Iit, si legge nella documentazione, si riserva la facoltà di rinnovare il contratto alle medesime condizioni, per una durata pari a 12 mesi, per un importo di 183.201,30 euro al netto di Iva.

Il valore massimo stimato dell’appalto, incluse le opzioni di rinnovo e proroga, è pari a 825.575,22 euro Iva esclusa.

I documenti di gara sono disponibili a questo link.