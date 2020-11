«Tutte le nostre strutture sanitarie stanno lavorando per assumere personale di ogni genere e di ogni tipo. Fortunatamente si chiuderà il corso di laurea in Scienze Infermieristiche alla metà del mese di novembre e fortunatamente almeno 180 infermieri nuovi saranno iscritti all’albo e potranno entrare in operatività in circa tre settimane».

Lo ha detto Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria, questa mattina in consiglio regionale. «Ci spiace che quel corso non abbia il triplo, il quadruplo degli iscritti, ne avremmo bisogno noi e il Paese», commenta.

«Il vero problema per l’intero Paese sono le professionalità, medici e infermieri − ha sottolineato Toti − Professionalità su cui l’intero Paese ha sempre investito poco: per formare un medico non basta un’estate. Questo è il vero tema, una delle cose che non dobbiamo dimenticare quando finirà tutto questo. Così come non ci dobbiamo dimenticare che quando apriamo un bando per gli infermieri – l’ultimo questa settimana del San Martino per 500 posti – rischiamo di rubarci personale indispensabile da una situazione all’altra: per esempio, personale di una rsa che preferisce lavorare in un grande policlinico».