Tirrenia-Cin ha annunciato le sospensioni di linee da e per la Sardegna. Tra le tratte interessate anche la Genova-Olbia.

La Filt Cgil, la Fit Cisl e la Uiltrasporti commentano in una nota: “Tutto ciò perché non è stata proclamata una nuova gara per la continuità territoriale, da ciò consegue che oggi 500 lavoratori marittimi rischiano il posto di lavoro”.

Le organizzazioni sindacali chiedono garanzie occupazionali per tutti i lavoratori interessati, “tutti quei lavoratori che con la soppressione delle linee saranno i primi a pagare gli errori di una mancata programmazione da parte della politica”.

I sindacati si appellano alle istituzioni locali affinché richiedano un immediato intervento del Mit perché si trovi una soluzione in tempi brevi.