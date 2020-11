Giovedì 5 novembre Start 4.0 parteciperà all’evento “IoT Conference: speciale Fabbrica Digitale” [programma e dettagli qui ] con la partecipazione esclusiva di Paola Girdinio in una sessione dedicata a Start 4.0 e lo sviluppo e applicazioni del Digital Twin in ottica europea.

Start 4.0 è impegnato nello sviluppo di Digital Twin, anche in ottica europea. Nello specifico sta lavorando alla realizzazione di una piattaforma di simulazione dei processi portuali per i due Porti liguri di Genova e La Spezia. L’obiettivo è mettere a disposizione tecnologie innovative per replicare digitalmente processi, azioni e infrastrutture all’interno dei due ecosistemi.

Inoltre, a livello internazionale, il Centro di Competenza di Genova è impegnato nella realizzazione il progetto DIGITBRAIN “Digitising and transforming European industry and services: digital innovation hubs and platforms” finanziato nell’ambito del programma Horizon2020, con lo scopo di sviluppare un modello di supporto alla digitalizzazione dei processi, attraverso la realizzazione di digital twin da applicare all’intero ciclo di vita di un prodotto/processo.