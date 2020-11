Lo studio di fattibilità dello Stadio Picco è stato consegnato al Comune della Spezia dallo studio di architettura di Milano “Don’s stop”.

«L’obiettivo è raggiungere i 16.000 posti richiesti con uno stadio esteticamente bello – dice il sindaco Pierluigi Peracchini – e non solo sportivamente pronto per il campionato. E soprattutto giocare in casa il 5 dicembre contro la Lazio. A fine mese ci sarà la presentazione ufficiale dello studio di fattibilità con i pareri definitivi di tutti gli organi competenti».

I punti principali del progetto sono: l’abbattimento dell’attuale tribuna con la costruzione di una nuova su due piani di 5500 posti senza barriere; la predisposizione di tutti i servizi, gli uffici, sky box; implementazione della capienza della curva Piscina ad oltre 3300 posti e la copertura dello Stadio. Solo per la Curva Piscina sono previste due ipotesi con o senza copertura. La capienza della gradinata sarà di 3100 posti e quella della Curva Ferrovia 4014.

«A seguire la presentazione dello studio completo a fine mese – aggiunge – poi inizierà l’interlocuzione con lo Spezia Calcio per i passi successivi: il progetto esecutivo e il crono programma per la sua realizzazione. Il punto fondamentale è sia realizzare per step l’opera sia consentire alla nostra squadra di ottenere le deroghe necessarie a giocare nel nostro stadio. Lunedì prossimo sarà deliberato in Giunta anche il restauro dell’ingresso storico del Picco: per il nostro Stadio, infatti, nonostante il restyling completo, non possiamo certamente dimenticare la sua storia che deve essere valorizzata».