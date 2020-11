Sconti per i liguri over 65 che fanno acquisti di beni alimentari nelle fasce orarie meno affollate in negozi di vicinato, mercati rionali e punti vendita della grande distribuzione.

È l’iniziativa “Sconti & Sicurezza” proposta dalla Regione Liguria, con il coordinamento della Camera di Commercio di Genova e la collaborazione di Comune di Genova, Ascom, Confesercenti, Grande Distribuzione, Genova Parcheggi.

Ne abbiamo parlato anche qui

All’iniziativa, che prevede sconti con diverse modalità per una fascia d’età dedicata, aderiscono una serie di negozi e banchi dei mercati a Genova e in Liguria che espongono il marchio scelto per l’occasione (a sinistra).

In tutta la Liguria

Basko, Ekom e Conad

Sconto del 10% nei reparti di ortofrutta e pane

dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 16

Negozi ortofrutta aderenti (identificabili dall’esposizione del marchio “Sconti & Sicurezza”)

Sconto del 5%

dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 16

A Genova anche:

Macellai e panificatori

Sconto del 5%

dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11

Mercato all’ingrosso di Bolzaneto

ingresso riservato alle persone con più di 65 anni

tutti i venerdì dalle 10 alle 11

Mercati rionali coperti (alimentari)

Sconto di almeno il 5%

dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11

Il Comune di Genova, in collaborazione con Genova Parcheggi, mette a disposizione degli over 65 che acquistano in queste fasce orarie, per almeno 20 euro di spesa, un ticket per la gratuità del parcheggio di un’ora, distribuito dai banchi aderenti che espongono il marchio Sconti & Sicurezza.