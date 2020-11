Marco Russo si candida sindaco Savona alle elezioni amministrative del 2021.

Il suo “Patto per Savona” ha già un proprio logo e tre grandi obiettivi: una città “Giusta, Dinamica, Attrattiva”, come spiega il candidato nella nota ufficiale.

Nel dettaglio, la proposta dell’avvocato Russo si sviluppa in una serie di progetti, che il candidato elenca nel comunicato stampa, che riportiamo:

“Progetto “salute”. In questi tempi di emergenza sanitaria, occorre ripensare il rapporto tra il Comune e la sanità, di competenza regionale ma di forte impatto territoriale, come stiamo vedendo: l’Ospedale che deve costituire un importantissimo punto di riferimento della città e la rete territoriale devono diventare urgentemente tema di progettualità, anche comunale.

Progetto “città bella”. È urgente un progetto di riqualificazione urbana che fermi il degrado attuale della città: dalla semplice asfaltatura delle strade, oggi segno di abbandono, alla qualità urbana, dalla pulizia alla mobilità, dal verde ai luoghi di aggregazione sociale. Una città bella è una città che valorizza la dignità del vivere dei propri cittadini ed è anche una città attrattiva, per i turisti, per gli investimenti, per l’innovazione.

Progetto “finanziamenti”: le risorse ci sono: esistono filiere di finanziamenti europei e ministeriali che oggi sfuggono ma che devono essere intercettate e divenire a loro volta portatrici di nuovo valore, di nuovi investimenti sulla città. A questo proposito stiamo elaborando il progetto di una struttura dedicata al reperimento delle risorse in sinergia tra i diversi settori dell’amministrazione. I finanziamenti dedicati a progetti potranno consentire una vera svolta per la città.

Progetto “quartieri”: il rilancio dei quartieri, oggi in stato di abbandono, dovrà essere una delle sfide cruciali del prossimo futuro: una città non può abbandonare i quartieri come in questi anni ma deve fare leva sul loro rilancio. Stiamo quindi inserendo il tema dei quartieri in ogni progettualità, dal commercio, alla pulizia, alla mobilità, alla cultura, al welfare, in modo che resti sempre centrale il loro rilancio.

Progetto “commercio”. Stiamo lavorando a un piano di rilancio del commercio, oggi in gravissima crisi, essenziale, oltre che per le tante persone e famiglie che ne traggono sostentamento, anche nella prospettiva dell’attrattività turistica della città e del rilancio dei quartieri perché gli esercizi commerciali sono anche presidio di territorio.

Progetto “turismo”. Savona, città dei Papi e non solo, deve entrare nella rete turistica provinciale, portando in dote le proprie potenzialità da mettere in sinergia con l’attrattività turistica del comprensorio: i musei, la produzione musicale e teatrale, i contenitori storici recuperati e rivitalizzati, sono solo alcuni esempi.

Progetto “alleanza Città-Porto”. Occorre aprire una nuova stagione di alleanza tra la città e il suo porto, oggi in conflitto. Stiamo studiando temi sui quali ritrovare un rinnovato rapporto sinergico, nel quale una città riqualificata e un Porto attivo si riconoscano reciprocamente essenziali per lo sviluppo del territorio.

Progetto “campus in città”. È cruciale il tema del rapporto con il Campus, che deve diventare strategico per Savona, cogliendo anche l’opportunità dell’elezione a Rettore di Federico Delfino, una straordinaria occasione per la nostra città, che quasi non se ne sta accorgendo.

Progetto “welfare” e progetto “cultura”. Stiamo lavorando su nuove forme di welfare – che aggreghi il welfare istituzionale con il nuovo welfare spontaneo che si è generato in questi anni sul territorio – e su un piano di rilancio della cultura, fattori essenziali della crescita della città”.

«I temi sono moltissimi – conclude Russo nella nota stampa – ma fortunatamente possiamo contare sull’aiuto di un numero sempre maggiore di cittadini che vogliono mettere a disposizione le loro idee, le loro competenze, le loro esperienze consentendoci così di elaborare progettualità davvero nuove, e coraggiose, per Savona”.

Foto: profilo Facebook Marco Russo