La giunta regionale, su proposta del vicepresidente e assessore all’Agricoltura Alessandro Piana, ha stanziato 170mila euro a favore dell’Istituto regionale per la floricoltura per potenziare il sistema di monitoraggio e accertamento fitosanitario.

Obiettivo prioritario e strategico, proseguire nel percorso di potenziamento delle capacità di ricerca e localizzazione degli organismi nocivi, migliorare le capacità diagnostiche fitosanitarie, non solo mantenendo le reti di monitoraggio esistenti ma attivandone di nuove, definire e applicare adeguati protocolli di profilassi e di lotta. Il punto è non solo quello di proteggere l’ambiente ligure, ma di tutelare un settore, quello florovivaistico, di importanza nodale per l’economia della regione.