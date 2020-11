I realizzi dopo la volata di questa prima parte di novembre (Eurostoxx50 +16%) hanno frenato le borse europee che hanno chiuso tutte in ribasso, aspettando gli interventi in serata dei banchieri centrali, Christine Lagarde per la Bce, Jerome Powell per la Fed e Andrew Bailey della Boe al Forum Bce. Londra segna -0,63%, Parigi -1,52%, Francoforte -1,21%. Milano ha terminato le contrattazioni con Ftse Italia All Share -0,81%, Ftse Mib -0,84%, Ftse Aim Italia +0,64%. Ancora in calo spread a 118 punti (variazione -1,72%, rendimento Btp 10 anni +0,64%, rendimento Bund 10 anni-0,54%).

A Piazza Affari i risultati trimestrali hanno condizionato i titoli: il terzo trimestre con utili in crescita a 353 milioni e l’annuncio dell’acconto sul dividendo hanno spinto Poste Italiane (+3,03%). Bene anche Hera (+1,74%) e Tim (+1,54%) dopo i risultati, mentre i realizzi hanno fatto scndere il titolo di Pirelli (-6,52%) dopo il forte rialzo pre-risultati.

Euro/dollaro sopra 1,18 a 1,1813.

Petrolio ancora rialzo con il Wti dicembre a 41,7 dollari al barile e il Brent gennaio a 44 dollari al barile.