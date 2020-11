LCA Studio Legale, presente a Genova da 11 anni, inaugura nel capoluogo ligure una nuova sede che sarà operativa dal 16 novembre 2020: lo studio lascia gli spazi di via Fieschi per trasferirsi nei nuovi uffici al civico 31 di via XX Settembre.

La nuova sede è molto più ampia e adatta al consolidato team operativo su Genova, si trova vicino al Tribunale, in pieno centro cittadino. Il team di LCA di stanza in Liguria è composto oggi da una quindicina di avvocati, specializzati in numerose aree del diritto, tra cui principalmente m&a, private equity, equity capital markets e shipping, ed è fortemente integrato nel tessuto economico e imprenditoriale del territorio.

I nuovi spazi saranno inoltre funzionali anche all’Innovation Hub di LCA, accogliendo il team di Iuscapto, società innovativa operante nel settore legal tech e partecipata da LCA Ventures. Tutto questo si colloca nel solco delle linee strategiche e programmatiche dello studio, che mirano ad accrescere il coinvolgimento di LCA in progetti all’avanguardia, favorendo la commistione di idee tra il mondo legale e quello della tecnologia.

CA Studio Legale, specializzato nell’assistenza legale e fiscale d’impresa, ha sede a Milano, Genova e Treviso (presso l’incubatore tecnologico H-Farm). Negli Emirati Arabi Uniti, a Dubai, opera in International partnership con IAA Middle East Legal Consultants LLP. LCA si rivolge principalmente al mondo industriale e finanziario, italiano ed estero, offrendo un completo servizio di consulenza legale, giudiziale e stragiudiziale, nei diversi ambiti del diritto commerciale, societario, bancario, finanziario, tributario, penale, immobiliare, amministrativo, della crisi d’impresa, del diritto del lavoro e dell’immigrazione, dei trasporti, della proprietà intellettuale e delle nuove tecnologie, del diritto agroalimentare e dell’arte, e infine nella tutela della famiglia e dei patrimoni familiari. Lo Studio ha recentemente avuto una forte crescita dimensionale, arrivando a contare oltre 120 professionisti.