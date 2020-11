«A differenza di quello in scadenza a fine anno e prorogato dall’Unione Europea fino al 31 dicembre 2022, il prossimo Programma di Sviluppo Rurale dovrà tenere conto delle peculiarità dell’attività agricola in Liguria, derivanti dalla particolare conformazione della nostra terra». A farlo presente è Claudio Muzio, a capo del neo-costituito gruppo Forza Italia-Liguria Popolare in consiglio regionale.

«Non è accettabile − sostiene Muzio − che una quantità non irrilevante di risorse economiche resti inutilizzabile in Liguria a causa di misure e di bandi del Psr che non prendono minimamente in considerazione le specificità della nostra agricoltura, la nostra orografia e le ridotte dimensioni dei nostri terreni. I criteri dei bandi non possono essere gli stessi per la pianura padana e per i terrazzamenti liguri. Per questo invito il nuovo assessore regionale Alessandro Piana a dare vita da subito a un tavolo di lavoro, peraltro previsto dal programma di mandato del presidente Toti, che coinvolga gli agricoltori, l’assessorato e gli uffici competenti, con l’obiettivo di contribuire a costruire un Psr adeguato ai bisogni dei nostri territori».

«Sviluppare l’entroterra, far rivivere i territori abbandonati, recuperare i terreni incolti – prosegue – sono obiettivi di primaria importanza per il presente e il futuro della nostra regione. In questa prospettiva il nuovo Programma di Sviluppo Rurale potrà giocare un ruolo strategico, anche in ragione della robusta dotazione finanziaria che terrà conto della crisi derivante dalla pandemia Covid».

«Nel 2015, all’inizio della passata legislatura – sottolinea ancora il consigliere – ci trovammo di fronte a un Psr già strutturato e a quello ci dovemmo adeguare, con tutte le difficoltà del caso. Ora abbiamo il tempo necessario per fare sì che la storia non si ripeta. Invito perciò l’assessore Piana, che è particolarmente sensibile ai temi legati alle problematiche dell’entroterra, ad attivarsi quanto prima per istituire questo tavolo di lavoro».

«Un Psr adeguato alle esigenze della Liguria ci consentirà di far giungere risorse a chi vuole investire nei territori abbandonati, a chi vuole contribuire al rilancio dell’entroterra, ai giovani che come scelta di vita decidono con coraggio e passione di dedicarsi all’agricoltura e che vanno sostenuti con tutti i mezzi disponibili», conclude Muzio.