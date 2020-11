La seconda edizione di Med Seawork, la manifestazione b2b dedicata ai mestieri del mare, si svolge regolarmente in questi giorni (dal 10 al 12 novembre), in formato interamente digitale.

Considerano l’emergenza Covid-19, gli organizzatori (Promos Italia, struttura per l’internazionalizzazione del sistema nazionale delle Camere di Commercio e Camera di Commercio di Genova) avevano deciso di puntare tutto sul digitale e affidarsi alla piattaforma In Buyer: una vetrina virtuale che valorizza i prodotti nazionali in cui le imprese italiane interessate alla vendita e i “buyer” esteri possono incontrarsi, conoscersi e decidere di fissare un appuntamento per il meeting virtuale.

«La nostra preoccupazione – osserva Massimo Giacchetta, vicepresidente della Camera di Commercio e consigliere di Promos Italia – era che questa seconda edizione potesse riscuotere meno interesse della prima a causa dell’emergenza e della difficoltà di far viaggiare merci e persone. Invece, rispetto alla prima edizione, abbiamo avuto un aumento delle imprese italiane interessate, che sono passate da 39 a 50, e la conferma dell’interesse buyer stranieri. Il che significa che avevamo visto giusto quando abbiamo portato a Genova, per la prima volta, una manifestazione professionale dedicata ai mestieri del mare a livello mediterraneo».

Il focus di questa edizione di Med Seawork sono le forniture navali. I 50 seller, cioè le imprese italiane che hanno forniture da proporre all’estero, vengono per metà dalla Liguria e per metà dalla Lombardia e dai territori di Udine e Ravenna. I 15 buyer, invece, vengono da Germania, Emirati Arabi Uniti, Turchia, Marocco e Tunisia.

I b2b virtuali funzionano grazie alla regia e all’assistenza del personale di Promos Italia, che fissa il calendario degli incontri, lo trasmette a buyer e seller il giorno prima della manifestazione e quando scatta l’ora accompagna da remoto le imprese nella stanza virtuale dove si svolgerà l’incontro, che avverrà nella totale riservatezza garantita dalla piattaforma.