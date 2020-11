Oggi a Savona è partito il nuovo progetto di prevenzione per sensibilizzare la popolazione all’autodiagnosi di maculopatie e retinopatie, essenziale per intervenire in tempo con un adeguato percorso terapeutico. La presentazione del nuovo sistema di autovalutazione si è svolto nel padiglione Vigiola dell’ospedale San Paolo.

Il progetto è stato realizzato grazie alla sinergia tra Comitato Macula e Asl 2 e si basa sul principio dell’autodiagnosi. Per controllare il proprio campo visivo centrale, si utilizza la Griglia di Amsler, un’apposita griglia che aiuta a rilevare difetti visivi causati da imperfezioni della retina e, in particolar modo, della macula, del nervo ottico e della trasmissione degli impulsi visivi al cervello.

Il test può essere eseguito in autonomia, prima con un occhio, e quindi con l’altro, fissando attentamente il centro della griglia.

Qualora, durante l’esecuzione, le linee e i quadratini risultassero anche lievemente distorti o alterati, è fortemente indicata una valutazione specialistica. Maculopatie e retinopatie, se trascurate, possono portare a un deficit visivo non sempre recuperabile con problematiche gravi nella vita quotidiana dei pazienti, quali difficoltà in ambito lavorativo e perdita di autonomia. Per esempio, sarebbe impossibile mantenere la patente di guida oppure operare su un terminale in ambiente office.

«Per queste patologie − ha spiegato Brunello Brunetto, consigliere regionale della Lega, che ha preso parte all’iniziativa odierna − la parola d’ordine è tempestività, nella diagnosi e nei trattamenti. In tal senso, la Griglia di Amsler è uno strumento semplice, veloce e gestibile in autonomia».