I risultati del vaccino anti Covid di Moderna hanno spinto le borse europee che hanno chiuso in netto rialzo, mentre l’S&P-500 a Wall Street segna un aumento dell’1,04%. L’azienda statunitense ha annunciato che il suo vaccino contro il Covid ha una efficacia del 94,5% e che potrà essere distribuito su larga scala in primavera. Entro fine anno saranno disponibili 20 milioni di dosi per il mercato americano e tra 500 milioni e 1 miliardo di dosi entro il 2021. Madrid segna + 2,5%, Parigi +1,7%, Londra+1,6%, Francoforte+0,4%. Ftse Italia All Share +1,99%, Ftse Mib +1,98%, Ftse Aim Italia +0,37%. Ancora in contrazione lo spread Btp/Bund, a 115 punti (variazione -2,32%, rendimento Btp 10 anni+0,61%, rendimento Bund 10 anni -0,55%).

A Piazza Affari in testa al Mib si piazza Leonardo (+7,79%) dopo l’annuncio di nuovi ordini di elicotteri negli Usa. Brilla anche Tenaris (+7,75%) spinta dal rialzo del petrolio. Tra i bancari spicca Bper (+6,5%). In forte rialzo ancxhe Interpump (*5,08).

Sul fronte dei cambi, l’euro viene scambiato a 1,184 dollari (1,1827 venerdì in chiusura) e 123,83 yen (123,74), mentre il dollaro vale 104,56 yen (104,63). L’ottimismo generato dall’annuncio di Moderna e dalla prospettiva di una imminente ripresa dell’economia mondiale favorisce il rialzo del petrolio: il Wti di dicembre è scambiato a 41,6 dollari (+3,7%) e il Brent di gennaio a 44,3 dollari (+3,6 per cento).