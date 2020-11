Nuovo orario per visitare la Lanterna di Genova: venerdì, sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso 17.30). Chiusura da lunedì a giovedì, il 25 dicembre e il primo gennaio.

L’ingresso è contingentato, è obbligatorio accedere con dispositivi di protezione individuale. Previste postazioni di igienizzante e screening della temperatura corporea.

La Lanterna è il primo museo ad utilizzare Fastpass, una app che consente ai visitatori di verificare in tempo reale i tempi di attesa e prenotare l’orario della visita, per evitare assembramenti lungo il percorso e facilitare gli accessi. Si consiglia inoltre l’acquisto online del biglietto.

Inoltre è stata prorogata sino al 10 gennaio 2021 la mostra fotografica “Nel segno di San Giorgio – storia di un restauro in quota“. Una sequenza di immagini che testimoniano l’eccezionale restauro dello stemma di Genova dipinto sulla Lanterna. La mostra è realizzata in collaborazione con Restauro In Quota di Formento Restauri, che ha effettuato l’intervento di restauro nell’estate 2019, reso possibile grazie al sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del “Bando Luoghi della Cultura 2018” vinto da Fondazione Mario e Giorgio Labò. Le fotografie sono di Davide Marcesini

L’esposizione è allestita presso il Museo della Lanterna, Sale “dei Cannoni”. Ingresso compreso nel biglietto.

Per saperne di più sulle date in cui la Lanterna viene illuminata con un colore per una giornata significativa, è stato allestito un calendario:

L’illuminazione è visibile anche online qui (webcam donata al faro da Tecnosicurezza Genova).

La Lanterna partecipa ai Luoghi del cuore 2020

È il più importante progetto italiano di sensibilizzazione sul valore del nostro patrimonio che permette ai cittadini di segnalare al Fai attraverso un censimento biennale i luoghi da non dimenticare. Dopo il censimento, il Fai sostiene una selezione di progetti promossi dai territori a favore dei luoghi che hanno raggiunto una soglia minima di voti.

È possibile votare fino al 15 dicembre 2020 cliccando qui.