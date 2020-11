A causa dell’emergenza sanitaria la 34esima mostra “Dalla A… alla Zucca” si svolgerà esclusivamente online a questo indirizzo da sabato 7 a domenica 15 novembre. Il tema prescelto è quindi: “Murta: la zucca, virtuosa, diventa virtuale e va in rete”. Anche per questa edizione l’assessorato comunale al Commercio, Artigianato, Tutela e sviluppo delle vallate, Grandi eventi e Centro Storico ha supportato e coadiuvato il comitato organizzatore.

La manifestazione, allestita negli storici locali di Murta, sarà inaugurata sabato 7 novembre alle 10.30 per concludersi alle 18 di domenica 15 novembre con le premiazioni. Verranno proposte varie attività, filmati e un’apposita pagina web dedicata ai lavori scolastici realizzati dagli alunni. Spazio anche ai principali prodotti a base di zucca e video ricette che esaltano i valori nutrizionali, associali alle proprietà benefiche che questo ortaggio ha per il corpo e la sua salute.

Calendario

Inaugurazione Mostra: sabato 7 novembre alle 10,30

Votazione zucche online: dalle 10,30 di sabato 7 novembre alle 12 di domenica 15 novembre

Premiazione concorsi: domenica 15 novembre alle 18

«La mostra della Zucca di Murta – dichiara l’assessore Paola Bordilli – è un evento importante per l’identità stessa della vallata e questo evento, come quelli che valorizzano il nostro territorio e e il suo entroterra, rappresenta un patrimonio di tutti. In un’epoca sospesa come questa considero essenziale tenere vive tradizioni simili anche adeguandole a realtà virtuali che hanno il merito di mantenerne il valore e la continuità. La nostra Amministrazione, anche sotto questo aspetto vuole dimostrare molta sensibilità e vicinanza agli organizzatori e a tutti i cittadini».

Anche quest’anno saranno premiate la zucca più grande, la più lunga, la più bella e la più strana; questi ultimi due riconoscimenti saranno determinati dalle preferenze che, sino alle ore 12 del giorno di chiusura, i visitatori potranno esprimere sul sito ufficiale della manifestazione. Si tratta di premi dedicati a promuovere Genova e le sue eccellenze offerti da Palazzo Ducale spa e dall’associazione Amici della Lanterna.

Oltre a promozioni sul web e sui social media, da lunedì 2 novembre la Mostra della Zucca di Murta è supportata da un’esposizione di pannelli fotografici dedicati a passate edizioni, allestita nel cortile di Palazzo Tursi e curata dall’assessorato al Commercio, Artigianato, Tutela e sviluppo delle vallate, Grandi eventi e Centro Storico.

«Anche se in modalità online – afferma Ottavio Parodi, rappresentante del Comitato organizzatore – la Mostra della Zucca si svolgerà pure quest’anno. Abbiamo voluto mantenere la nostra tradizione nonostante le difficoltà del momento e ringraziamo l’assessore comunale Paola Bordilli e i suoi uffici per il supporto offerto. Invitiamo tutti a visitare il nostro sito, a vedere i contenuti multimediali e a votare la zucca più bella e la zucca più strana».

Dalla sua prima edizione del 1987, la mostra “Dall’A… alla Zucca” ha aumentato la sua popolarità non solo a livello locale. Di anno in anno le zucche sono state inserite in un contesto espositivo che ha inquadrato personaggi, periodi storici e attività del territorio attraverso un’attenta documentazione abbinata alla ricerca di notizie curiose e di aspetti inconsueti. Nei suoi ininterrotti trentaquattro anni di vita l’esposizione ha “viaggiato” nel quattordicesimo secolo con Giovanni da Murta, il secondo Doge di Genova, e nel Risorgimento attraverso la figura della sorella di Giuseppe Mazzini che abitò a Murta. I suoi temi hanno riguardato anche i traffici commerciali sulla Via del Sale, la nascita delle linee ferroviarie lungo la val Polcevera, Cristoforo Colombo e l’arrivo delle zucche in Europa ma anche la luna o il dialetto genovese.