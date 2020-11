Filt Cgil Fit Cisl e Uiltrasporti hanno scritto al presidente dell’Adsp del Mar Ligure Occidentale per esprimere preoccupazione rispetto ai conti della Culmv Paride Batini, in particolare in riferimento alla chiusura del bilancio 2019 e chiedono un adeguamento tariffario.

«Tale situazione – si legge in una nota di Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti – si protrae da troppo tempo. Dall’ultimo incontro, avvenuto ormai settimane fa, nulla è cambiato: l’adeguamento tariffario sul lavorato 2019 non è ancora stato versato dai terminalisti e le casse piangono»

A Filt Cgil Fit Cisl e Uiltrasporti risulta, inoltre, che gli strumenti finanziari partecipativi non saranno erogati nella loro interezza.

«Non volendo entrare in potenziali accordi commerciali che la Culmv può predisporre con la committenza – precisa il comunicato – non possiamo far altro che segnalare che, stante la situazione di non chiusura del bilancio 2019, si mette in seria discussione la continuità aziendale nello scalo di Genova. A rischio ci saranno centinaia di posti di lavoro, ma non siamo disposti ad accettare passivamente la situazione»

Filt Cgil Fit Cisl e Uiltrasporti annunciano che «se nel giro di pochi giorni le organizzazioni sindacali non dovessero riscontrare passi avanti, significativi per una risoluzione che preveda la continuità aziendale della Culmv, si vedranno costrette ad attivare tutte le misure di legge e del CCNL atte alla salvaguardia delle mille famiglie dei soci della Compagnia Unica».