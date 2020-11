Regione Liguria e Città Metropolitana di Genova, con il supporto progettuale e organizzativo di Conferenza Gnl, hanno promosso un evento internazionale d’informazione e divulgazione sul ruolo del gas naturale liquefatto (Gnl) nelle infrastrutture di trasporto terrestre e marittimo liguri. Il Gnl è il combustibile a minore impatto ambientale che si sta diffondendo nel mondo in sostituzione dei combustibili tradizionali.

Ampiamente disponibile ed economico, il Gnl viene prodotto e trasportato in sicurezza da oltre 60 anni per alimentare grandi gasdotti, industrie e centrali elettriche. Negli ultimi dieci anni, grazie a infrastrutture di piccole dimensioni, si è diffuso il suo uso diretto come combustibile nel trasporto marittimo, terrestre pesante, ferroviario, aerospaziale e nelle industrie e reti cittadine lontane dai gasdotti.

In vista del suo possibile prossimo uso, Regione Liguria e Città Metropolitana di Genova hanno ritenuto utile un momento di riflessione e di ascolto, a disposizione on line di tutti i cittadini, per raccogliere opinioni e progetti di istituzioni, imprese, esperti e associazioni. Di particolare rilievo saranno le testimonianze di quanti stanno impiegando il Gnl di piccola taglia in contesti mediterranei e globali confrontabili per ruolo logistico e sviluppo industriale al contesto della Liguria.

Il Forum internazionale sul Gnl, evento online in programma il 19 e 20 novembre, si svolgerà in collegamento da Palazzo Doria Spinola, sala del Consiglio metropolitano di Genova.

L’uso diretto del Gnl è un tassello fondamentale nell’ambito della strategia di diversificazione energetica delineata dall’European Green Deal e dal Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (Pniec), oltre che una opportunità di rilancio e sviluppo per l’intera filiera dei trasporti e della logistica.

In questa situazione l’Italia gioca il suo ruolo di collegamento naturale tra il Mediterraneo e l’Europa Centro-Settentrionale, di cui la Liguria e Genova con il suo porto rappresentano storicamente uno dei principali corridoi per lo scambio di merci, esperienze e idee.

Il Forum Internazionale, che si svolge anche con il contributo dei progetti europei, prevederà la traduzione simultanea in francese e inglese, e fornirà una base scientifica sulle prospettive di mercato, tecnologiche e imprenditoriali del Gnl. Saranno presentati i risultati dei programmi di ricerca internazionali (SIGNAL e PROMO-GNL), svolti nell’ambito del programma europeo Interreg Marittimo Italia-Francia 2014-2020. Per parte italiana, gli studi hanno coinvolto tra gli altri Università della Liguria, della Toscana e della Sardegna.

Altri argomenti di particolare attualità che saranno sviluppati nel Forum, sono l’avvio della sostituzione del Gnl di origine fossile con il bio Gnl a impatto climatico neutro, prodotto con i rifiuti organici urbani e agro-zootecnici nell’abito dell’”economia circolare” e il ruolo del Gnl di piccola taglia come precursore e apripista del possibile futuro utilizzo nei trasporti dell’idrogeno, prodotto con le fonti rinnovabili elettriche.