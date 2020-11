Giglio Group spa ha siglato, con la controllata Terashop (posseduta al 100% da Giglio Group), un accordo annuale con Antica Sartoria srl (che ha registrato un fatturato nel 2019 di circa 30 milioni euro), storico brand della Moda Positano con punti vendita nelle più esclusive località di mare, per l’implementazione dei siti e-commerce b2b e b2c e per il supporto nella strategia di marketing automation.

L’accordo prevede che Terashop, sulla base della propria piattaforma, implementi due siti di e-commerce dedicati ai prodotti Antica Sartoria By Giacomo Cinque, uno business to business e l’altro business to consumers. Oltre a questo, l’accordo prevede la pianificazione di una strategia di marketing automation.

Antica Sartoria By Giacomo Cinque certifica Terashop come provider per il comparto “Pronto Moda”, modalità produttiva caratterizzata da tempistiche produttive ridotte, con uscite ininterrotte e epentini riassortimenti. La nuova piattaforma digitale consente di efficientare il lancio sul mercato di nuovi modelli, permettendo una completa interazione digitale con consumatori e negozianti, che in parte sostituisce l’acquisto fisico effettuato all’ingrosso fino all’autunno/inverno 2019.

La marketing automation è l’automatizzazione, attraverso un software, di alcune delle principali attività di marketing, grazie al tracciamento di tutte le attività online tenute da un utente ed è sempre più richiesta, ormai necessaria per ogni brand presente online; si prevede che, entro il 2025, il fatturato del comparto Marketing Automation, secondo i dati di advmedialab.com, supererà i 7 miliardi di dollari globali.