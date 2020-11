Da giovedì 26 novembre viene attivato in val Polcevera un nuovo ambulatorio integrato Asl 3 per l’effettuazione di tamponi antigenici rapidi o molecolari in modalità drive through.

L’iniziativa segue il consolidato format che prevede una forte sinergia tra Asl 3 e i partner sul territorio che nel caso specifico sono medici di medicina generale e pediatri di libera scelta delle Aft 11 e 12, municipio V val Polcevera, i Comuni di Campomorone, Ceranesi, Mignanego, Sant’Olcese, Serra Riccò, S.O.M.S. “La Fratellanza” di Pontedecimo, Protezione Civile, Anpas Liguria, Croce Rossa Italiana, Associazione medici e pediatri val Polcevera e Coop Liguria.

L’accesso al servizio avviene su prenotazione tramite i medici di medicina generale e pediatri di libera scelta del distretto che aderiscono all’iniziativa, in modalità drive through.

A seconda del caso il medico orienta il paziente fissando un appuntamento per tampone antigenico rapido o molecolare presso l’ambulatorio. La sede del punto tamponi è in via Isocorte ed è messa a disposizione dalla Soms La Fratellanza di Pontedecimo con il supporto logistico di Coop Liguria – la quale ha fornito attrezzature e arredi – e la collaborazione di: Croce Rossa Comitato di Campomorone, Croce Rossa Comitato di Ceranesi, Croce Verde Pontedecimo, Croce Verde Isoverde, Croce Rosa San Quirico, Croce Bianca Mignanego e dei gruppi di Protezione Civile della val Polcevera.

L’ambulatorio sarà aperto su prenotazione dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18.

«Dopo il progetto pilota di Teglia − spiega Luigi Carlo Bottaro, direttore generale di Asl 3 − abbiamo avviato punti tampone con la formula dell’Ambulatorio Integrato in val Polcevera, Valle Scrivia, val Bisagno, Valle Stura e a Genova in Piazzale Kennedy. E stiamo continuando a interfacciarci con il territorio per nuove aperture. Queste attività ci restituiscono un importante risultato grazie alla collaborazione e l’integrazione con le varie realtà che ringrazio per la disponibilità con l’obiettivo comune di fare rete».

Come preannunciato questa mattina è stato attivato anche in Piazzale Kennedy a Genova, un nuovo punto tamponi Asl 3 in collaborazione con il Municipio VIII Medio Levante e Comune di Genova, Medici di Medicina Generale del Distretto 11 e Croce Bianca Genovese.

Sarà possibile per i cittadini del Distretto Sociosanitario 11 effettuare tamponi antigenici rapidi in modalità drive through su prenotazione tramite i circa settanta Medici di Medicina Generale del Distretto aderenti. L’ambulatorio di piazzale Kennedy è operativo dal lunedì al venerdì, di fronte ai giardini Rossetti e con accesso da corso Marconi, e consiste in un’unità sanitaria mobile con area di accoglienza per i veicoli, area tamponi e area attesa referti. Verranno eseguiti dai Medici di Medicina Generale tamponi antigenici rapidi e, in caso di risultato non-negativo, di quelli molecolari.

