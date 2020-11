Da lunedì 23 novembre il personale sanitario genovese a maggior rischio di contagio Covid avrà a disposizione 42 posti letto nel caso desiderasse dormire lontano dalla famiglia, per evitare di essere veicolo inconsapevole di infezione.

I posti disponibili sono nella Casa di accoglienza del Seminario, in salita Cavallo 104, e a Quarto presso gli alloggi – già arredati – che avevano ospitato gli sfollati del ponte Morandi.

Entrambe le strutture erano già state utilizzate in primavera con la medesima finalità di assistenza a medici e infermieri.

«Come per la prima ondata di diffusione del virus – sottolinea il consigliere delegato alla Protezione civile del Comune di Genova, Sergio Gambino – l’amministrazione comunale cerca di dare una risposta concreta alle richieste del personale sanitario che in questa difficile situazione è in prima linea. Si tratta di un segnale di vicinanza e di sostegno che in primavera era stato accolto favorevolmente».

La priorità sarà assicurata a personale che opera a contatto con soggetti affetti dalla patologia Covid.

Chiunque fosse interessato può telefonare allo 010.5578066 dal lunedì al venerdì negli orari 10-13 e 14-17