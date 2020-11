Fos rende noto che il consiglio di amministrazione, riunitosi in data odierna, ha deliberato la proposta di incremento del numero dei componenti del consiglio di amministrazione dagli attuali 4 a 5 membri, integrandolo con un secondo componente dotato dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 147-ter, comma 4, del TUF, con l’obiettivo di aumentare la dialettica consiliare e beneficiare di ulteriori competenze e professionalità in grado di supportare la società nelle future scelte gestionali.

A tal proposito, a seguito di una attività di valutazione interna a cura del management della società, è stato proposto l’allargamento del consiglio di amministrazione a un nuovo candidato dotato delle competenze funzionali tali da apportare valore alla società e al gruppo, individuando per tale scopo Remo Giuseppe Pertica.

Pertica ha ricoperto, tra gli altri, i ruoli di amministratore delegato di Marconi, condirettore generale di Finmeccanica,oggi Leonardo, nonché di membro del board dell’Istituto Italiano di Tecnologia e di presidente Aiad (Associazione delle Industrie per la Difesa e per l’Aerospazio), e oggi ricopre, tra gli altri, gli incarichi di amministratore delegato del SIIT Scpa – Distretto Tecnologico Ligure sui Sistemi Intelligenti Integrati e Tecnologie e di membro del consiglio generale della Compagnia di San Paolo.

Fos precisa che la candidatura di Remo Giuseppe Pertica è stata preventivamente valutata positivamente da Integrae SIM, nomad della società, secondo quanto disposto in merito dal Regolamento Emittenti AIM Italia, ferma restando in ogni caso la facoltà dei soci di proporre diverse candidature di loro gradimento.

In ragione di quanto sopra, il consiglio di amministrazione ha pertanto deliberato di

convocare l’assemblea ordinaria dei soci in data 9 dicembre 2020, in prima convocazione e, occorrendo, in data 10 dicembre 2020, in seconda convocazione.

L’avviso di convocazione assembleare corredato dalla relazione illustrativa sulle

proposte concernenti le materie all’ordine del giorno sarà messo a disposizione del

pubblico nei modi e nei tempi prescritti dalla normativa, anche regolamentare,

applicabile.