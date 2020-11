Fincantieri si è aggiudicata l’edizione 2020 dell’Oscar di Bilancio, il premio promosso e organizzato da Ferpi (Federazione Relazioni Pubbliche Italiana), che da oltre cinquant’anni riconosce le imprese più virtuose nelle attività di rendicontazione finanziaria e nella cura del rapporto con gli stakeholder e rappresenta da sempre un punto di riferimento per le comunità professionali del settore economico-finanziario e della comunicazione con i mercati. L’evento di premiazione si è svolto oggi via streaming.

Il comitato promotore dell’oscar 2020 è costituito da Ferpi, Borsa Italiana e Università Bocconi, insieme ad altre associazioni partner. L’edizione 2020 del premio ha visto una grande partecipazione di organizzazioni di diversa dimensione e differenti settori, a dimostrazione che sono sempre di più le organizzazioni che considerano il bilancio non solo uno strumento per rendicontare il passato, ma anche un mezzo per raccontare la missione e il futuro dell’impresa.

La motivazione della commissione aggiudicatrice riconosce a Fincantieri di aver presentato, nella propria categoria di appartenenza, vale a dire quella delle medie e piccole imprese quotate, “un Bilancio di Sostenibilità molto completo nel quale sono individuati con precisione gli obiettivi mirati, con particolare attenzione all’ambiente e al sociale. Anche l’informativa economico-finanziaria consente di avere un quadro esauriente dell’andamento della società e dei principali rischi ai quali questa è esposta”.

Il premio, nato nel 1954 per volontà di Roberto Tremelloni, allora presidente dell’Istituto per le Relazioni Pubbliche e in seguito Ministro delle Finanze, con l’intento di stimolare le aziende a una migliore presentazione, redazione e diffusione della relazione annuale di bilancio, viene assegnato al miglior rendiconto finanziario ed economico patrimoniale correlato a quello relativo alle performance sociale ed ambientale.