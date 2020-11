Si è conclusa la diciottesima edizione del Festival della Scienza di Genova che, da giovedì 22 ottobre a domenica 1 novembre, con un programma che ha unito la tradizionale offerta in presenza, composta quest’anno da 29 laboratori e 21 mostre, con un ampio palinsesto online di 85 conferenze, 3 spettacoli, 7 conferenze/spettacolo e 4 eventi speciali.

Per la prima volta è stato realizzato inoltre un programma online dedicato alle scuole: 43 eventi divisi in 25 digilab, 12 digitalk e 6 digitour. Ottimo riscontro ha ottenuto il Festival online: 100 eventi visti a oggi da 20 mila persone, con un incremento del 50% della media degli spettatori per evento rispetto all’edizione in presenza. Gli abbonamenti online venduti all’1 novembre sono stati 5 mila.

Un dato destinato a crescere ulteriormente, in quanto tutti i contenuti caricati sono disponibili on demand su festivalscienza.online, e lo saranno fino a fine anno.

Il sito web festivalscienza.it ha registrato più di 50 mila utenti unici nell’ultimo mese, con oltre 30 mila download del file del programma. Inoltre, le tre conferenze trasmesse gratuitamente sui canali Facebook e YouTube hanno registrato più di 12.500 visualizzazioni. Anche sui social network il Festival è stato molto presente: su Facebook i post degli ultimi 30 giorni hanno raggiunto 700 mila persone, generando più di 30 mila interazioni, 50 mila visualizzazioni dei video, e sono stati raggiunti i 22 mila mi piace alla pagina. In netta crescita anche il canale Instagram: con una copertura di quasi 300 mila persone equamente ripartite tra stories e post, 9.500 interazioni e +20% di follower negli ultimi 30 giorni.

Ha registrato più di 8 mila prenotazioni La Scienza va in Onda! l’innovativo programma digitale per le scuole con laboratori, webinar e visite virtuali che ha visto la partecipazione di studenti di Liguria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia e Piemonte. Sono state svelate infine le date e il tema della diciannovesima edizione del Festival della Scienza, in programma dal 21 ottobre al 1 novembre 2021 nel segno delle Mappe, che avrà come Paese Ospite il Regno Unito.