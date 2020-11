Tpl Linea, dopo il nuovo dpcm e i cambiamenti alla capienza imposti per il trasporto pubblico locale, si è attivata per riprogrammare il servizio complessivo nel savonese, pianificando nuovi orari: l’obiettivo è quello di garantire al meglio tutti i collegamenti per l’utenza, considerando anche un alleggerimento nel trasporto scolastico a seguito della dad – didattica a distanza – stabilita per le scuole superiori.

Nessuna variazione nelle giornate di sabato e domenica rispetto all’orario invernale stabilito dal 14 settembre. Tuttavia l’invito all’utenza è di controllare i nuovi orari sul sito internet www.tpllinea.it, in quanto gli aggiornamenti alle fermate non saranno subito disponibili (con riferimento, in particolare, alla cancellazione delle corse che erano state inserite per il trasporto scolastico degli istituti superiori): anche l’App MyCicero per la bigliettazione digitale sarà aggiornata solo dal prossimo mercoledì.

Inoltre, prosegue il piano di sicurezza sanitaria con gli interventi di sanificazione e igienizzazione del parco mezzi, oltre che degli ambienti di lavoro a tutela del nostro personale.