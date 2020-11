«Al Senato abbiamo presentato, come Liberi e Uguali, un emendamento al decreto Ristori per aumentare a 6 milioni di euro il contributo ai soggetti fornitori di lavoro portuale di cui all’art. 17 della legge 84/ 1994, e quindi anche a favore della compagnia unica del Porto di Genova. Nel decreto Rilancio erano stati previsti 4 milioni, ma vista la situazione attuale e la proiezione in ulteriore diminuzione degli avviamenti fino alla fine dell’anno, rendono necessario un nuovo intervento, così come hanno messo in evidenza, oltre la Culmv, anche i sindacati e l’Autorità portuale».

Lo dichiara il deputato genovese, Luca Pastorino, segretario di presidenza alla Camera per Leu.

«I due milioni − aggiunge Pastorino − sarebbero aggiunti dalla stessa Autorità portuale. Queste risorse consentirebbero di mettere in sicurezza la compagnia e quindi lavoratori almeno fino alla fine dell’anno. Dopodiché lavoreremo insieme per ragionare su cosa fare nel 2021. Sono certo che avremo la condivisione di tutte le altre forze politiche, dando un segnale forte anche ai lavoratori».