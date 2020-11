Ammonta a 5.417.000 milioni di euro lo stanziamento deciso oggi dalla giunta regionale su proposta dell’assessore regionale all’edilizia e all’urbanistica Marco Scajola per aiutare le persone in difficoltà a pagare gli affitti a seguito dell’emergenza Covid.

Il nuovo finanziamento, che coinvolge 136 Comuni liguri, si va ad aggiungere ai precedenti 21 milioni di euro stanziati nel mese di agosto dalla Regione per un totale che supera i 75 milioni di euro solo per il 2020 per far fronte alle situazioni di gravi difficoltà che incidono sulla possibilità per l’utenza di sostenere il pagamento del canone di locazione a seguito dell’epidemia di Covid-19.

Riparto Liguria, la distribuzione ai Comuni

Le risorse verranno messe a disposizione dei Comuni che a loro volta li destineranno ai cittadini in difficoltà con il pagamento degli affitti. I cittadini interessati potranno rivolgersi direttamente ai propri Comuni per avere tutte le informazioni e accedere alle risorse.

Come già successo con il provvedimento di agosto si innalza il tetto di reddito di coloro che possono fare richiesta delle risorse. I cittadini che possono presentare domanda potranno avere un reddito Isee fino a 35 mila euro ed aver avuto una perdita di reddito di almeno il 20% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

«Dopo aver finanziato i custodi sociali i taxi per i più anziani e aver varato ieri sera il progetto “Sconti&Sicurezza per gli over 65” per consentire di andare a fare la spesa in determinate fasce orarie avendo uno sconto – spiega il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti – oggi assegniamo a 136 Comuni liguri una cifra molto importante per aiutare le famiglie che non riescono più a pagare l’affitto. Una misura messa a punto per l’emergenza economica dovuta al Covid e che si va ad aggiungere al fondo varato a luglio

dando vita così ad un plafond complessivo di quasi 8 milioni di euro».

«Questi nuovi fondi – spiega l’assessore regionale Marco Scajola – si rivolgono a coloro che hanno subìto una considerevole riduzione del reddito a seguito dell’emergenza sanitaria. Abbiamo voluto sia ad agosto che oggi ampliare il più possibile il numero dei Comuni che potranno adottare bandi per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione. Ho inoltre segnalato direttamente al ministro alle infrastrutture De Micheli l’importanza di dare più discrezionalità agli enti locali per poter utilizzare queste risorse. I Comuni sono ora in grado di predisporre nuovi bandi o utilizzare quelli già attivati grazie ai fondi stanziati ad agosto. La delibera approvata oggi conferma il nostro massimo impegno ad aiutare e sostenere con determinazione le famiglie liguri che in questo momento sono state pesantemente colpite dall’emergenza economica legata alla pandemia».