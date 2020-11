Da lunedì 23 novembre inizierà a operare in piazzale Kennedy, davanti ai giardini di piazza Rossetti, una unità mobile sanitaria per eseguire tamponi antigenici rapidi e tamponi molecolari (in caso di positività degli antigenici).

L’unità mobile, messa a disposizione dalla Croce Bianca Genovese di piazza Palermo, sarà fornita di un’area accoglienza, un’area tamponi e un’area attesa referti.

Il progetto nasce dalla collaborazione del municipio Medio Levante e dell’assessore comunale alla Sanità Massimo Nicolò con i medici di medicina generale del Distretto 11, la Asl 3genovese e la Croce Bianca Genovese.

I medici di base, che hanno aderito su base volontaria al progetto, segnaleranno, prenoteranno ed eseguiranno il tampone rapido antigienico, indirizzando il paziente nella struttura mobile nei giorni e negli orari prestabiliti.

Le operazioni avverranno in modalità drive through con la possibilità di sostare in un’area di attesa per ricevere nel tempo necessario i risultati del tampone. In caso di positività i soggetti verranno sottoposti al tampone molecolare.

Nel frattempo si sta valutando l’ipotesi di un secondo punto operativo in corso Italia nello spazio tra via Campanella e via Don Minzoni.

Da lunedì 23 novembre altri tre punti tampone saranno attivati in valle Stura: saranno a Masone, Campo Ligure e Rossiglione. Qui sarà possibile effettuare i tamponi antigenici rapidi in drive-through attraverso la prenotazione dei medici di famiglia e pediatri. L’iniziativa degli ambulatori integrati, partita con l’esperienza di Teglia in val Polcevera, vede in questo caso la collaborazione di Asl 3 con le amministrazioni dei Comuni di Masone, Campo Ligure, Rossiglione e Tiglieto e con i Comitati Locali della Croce Rossa Italiana (Cri) che mettono a disposizione sia gli spazi sia il supporto organizzativo.

La gestione operativa è garantita dai medici di medicina generale e del pediatra di libera scelta che già operano a favore della comunità locale. L’accesso al servizio avverrà su prenotazione attraverso i medici e pediatra, i quali orienteranno i pazienti a seconda dei casi fissando il giorno e l’orario per l’esecuzione del tampone rapido nelle seguenti sedi:

Croce Rossa di Masone in Via Montegrappa 2

Ambulatorio drive-through (accesso con veicolo)

Croce Rossa di Campo Ligure in Via Don Mario Badino 2

Ambulatorio drive-through (accesso con veicolo)

Croce Rossa di Rossiglione in Via Caduti della Libertà 13

Ambulatorio drive-through (accesso con veicolo)

Per consultare le altre sedi sul territorio con le diverse modalità di accesso clicca qui