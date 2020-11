«Da domenica la Liguria sarà in zona gialla». Lo annuncia su Facebook il presidente della Regione Giovanni Toti.

«Grazie al grande sforzo del nostro sistema sanitario – prosegue Toti – ai tanti sacrifici dei liguri e di tutti noi, i dati in questi giorni sono sensibilmente migliorati e ci hanno portato a questo risultato che mi ha appena comunicato il ministro Speranza. Un’ottima notizia soprattutto per le categorie economiche più penalizzate: i nostri bar potranno riaprire e anche i nostri ristoranti potranno farlo, per pranzo. La guardia resta altissima ma oggi tiriamo un sospiro di sollievo e ci concediamo un sorriso. Perché c’è bisogno anche di questo e di fiducia. Ma non sprechiamo questa occasione»!

«Rispettiamo con rigore le regole per migliorare ulteriormente la nostra situazione – conclude governatore ligure – senza dover tornare indietro. Uniti ce la faremo, siamo sulla strada giusta. Forza Liguria»