Il nuovo punto drive trough della Asl 4 è attivo da oggi all’ospedale di Rapallo, che si aggiunge a quello già in funzione a Lavagna. Lo annuncia su Facebook il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

I cittadini, dopo aver preso appuntamento tramite il loro medico di base, possono fare il test rapido gratuitamente nella loro auto e avere il risultato in 10 minuti.

«Così commenta Toti – dopo gli ambulatori operativi nella Asl 3, aumentiamo ancora la nostra capacità di tracciamento sul territorio per individuare e isolare prontamente i casi positivi. Non abbassiamo la guardia e continuiamo a mettere in campo ogni risorsa possibile per limitare la diffusione del virus.»