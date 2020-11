«Chiediamo che venga istituito un tavolo tra i ministeri competenti, in primis il Mit e il ministero della Salute, per un confronto con tutti i rappresentanti del mondo della logistica per una pianificazione e programmazione puntuale del piano di distribuzione del vaccino anti Covid, di cui si prospetta la distribuzione nei prossimi mesi a livello mondiale. Il nostro Paese non può e non deve farsi cogliere impreparato». Lo dichiarano in una nota congiunta i deputati della Lega Edoardo Rixi, responsabile nazionale Dipartimento Infrastrutture, ed Elena Maccanti, capogruppo in Commissione Trasporti alla Camera.

«Concordiamo – si legge ancora nella nota – con i rappresentanti del settore della logistica che hanno dichiarato la necessità di un coordinamento tra operatori di tutti i settori della logistica, dal cargo aereo all’autotrasporto. La distribuzione del vaccino, infatti, sarà una sfida globale che comporta una programmazione anche negli stoccaggi e nel trasporto tenendo presente la necessità di mantenere, in tutta la catena della logistica, il prodotto a temperature bassissime per evitarne il deterioramento. Solo da una puntuale ricognizione di tutti gli strumenti in campo e dalla programmazione per una catena logistica efficace con una partnership tra pubblico e privato si potrà preparare l’Italia in modo adeguato alla distribuzione delle dosi nel Paese».