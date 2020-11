Da oggi e fino a fine emergenza Covid-19 gli over 65 che sceglieranno il servizio “Coop a casa”, facendo la spesa sul sito di e-commerce www.coopshop.it, potranno usufruire della consegna gratuita di una spesa online ogni settimana.

L’agevolazione sarà riconosciuta automaticamente dal sistema, in base al codice fiscale che l’utente deve immettere al momento della registrazione al sito, indispensabile per procedere con gli acquisti.

Per Coop Liguria “si tratta di una scelta onerosa, ma coerente con la sua missione sociale di cooperativa di consumatori, nata per tutelare i propri soci e tutti i cittadini”.

«In questo momento di emergenza sanitaria – spiega il presidente della Cooperativa Roberto Pittalis – riteniamo doveroso offrire gratuitamente il servizio di consegna a domicilio alle fasce più fragili della popolazione. La scorsa primavera l’emergenza ci ha ulteriormente spronati ad aumentare gli investimenti per offrire risposte in primo luogo ai soci, e a tutti i consumatori, sui servizi online. In questi mesi, quindi, abbiamo lavorato sodo: abbiamo rinnovato il nostro sito di e-commerce Coopshop, che oggi è molto più veloce e dotato di funzionalità all’avanguardia, e siamo partiti con il servizio di consegna della spesa a domicilio “Coop a casa”, ora disponibile a Genova, Savona e in via di attivazione alla Spezia».