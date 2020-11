Paolo Uggè è il nuovo presidente di Conftrasporto la più rappresentativa confederazione dei trasporti e della logistica in seno a Confcommercio. Vicepresidenti sono Manuela Bertoni (Unitai) di Varese, Luigi Merlo (Federlogistica) e Stefano Messina (AssArmatori), entrambi liguri. Pasquale Russo è stato confermato segretario generale, mentre Fabrizio Palenzona, da vicepresidente confederale, seguirà più da vicino l’attività di Confcommercio Imprese per l’Italia, con particolare attenzione ai temi del trasporto.

Lo ha deciso all’unanimità, nella tarda serata di ieri, il comitato esecutivo di Conftrasporto.

In carica dal 2015 al 2018, vicepresidente vicario fino a oggi, riconfermato da poco alla guida della Fai (Federazione Autotrasportatori Italiani), Uggè riprende il comando di un sistema che rappresenta 130 associazioni, cui si sono aggiunte recentemente nuove realtà, che rafforzeranno la rappresentanza di Conftrasporto-Confcommercio nei territori della Liguria e dell’Emilia Romagna.

Conftrasporto in numeri – le associazioni aderenti

L’autotrasporto esprime la forza di 15mila imprese, con un parco di 165mila veicoli e 245mila addetti per un fatturato annuo di 20 miliardi di euro. Federlogistica – con gli operatori logistici e ferroviari, i terminalisti portuali e retro portuali, cui aderiscono le più importanti realtà operanti in Italia, conta 5 mila eddetti e un fatturato annuo superiore a 1 miliardo. Assocostieri è l’associazione dei depositi costieri fiscali e doganali delle aziende di logistica energetiche produttrici di biocarburanti: un totale di 70 aziende, circa 6 mila addetti e 15 miliardi di fatturato annuo. AssArmatori è la nuova realtà italiana del mondo armatoriale che riunisce la quasi totalità del cabotaggi nazionale passeggeri e merci: 20 compagnie marittime, 460 navi, oltre 60 mila addetti tra marittimi e amministrativi. Clia, la più grande associazione del settore crocieristico è presente in tutto il mondo; prima della pandemia, che ha duramente colpito il settore come tutti quelli legati al turismo, faceva viaggiare ogni anno 23 milioni di passeggeri. Federagenti, la Federazione nazionale degli agenti e raccomandatari marittimi, ha 470 agenzie associate, con circa 5 mila addetti, presenti in tutti i porti nazionali.

Completano il quadro le federazioni Fedepiloti, Angopi, Unasca e Unrae, che aderiscono a Confcommercio.