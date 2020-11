Nell’ambito dell’azione pilota ‘La Rete per il Lavoro’, finanziata dal Programma Interreg Italia-Francia Marittimo 2014-2020 all’interno del progetto strategico MA.R.E. – MArché transfrontalier du travail et Reseau des services pour l’Emploi, il Comune della Spezia ha emanato un nuovo avviso per l’affidamento di servizi inerenti la gestione dei rapporti con le aziende del territorio e l’analisi dei fabbisogni del mercato del lavoro locale. Si tratta dunque di un avviso che intende raggiungere un’altra categoria di destinatari del progetto, ovvero le imprese.

Sono ammessi a partecipare alla procedura gli imprenditori individuali, le società, gli enti e le associazioni dotati di personalità giuridica, i raggruppamenti temporanei di imprese (RTI), i consorzi o altre forme di aggregazione tra imprese, tutti costituiti e titolari di partita IVA alla data di presentazione della domanda.

Il professionista che si aggiudicherà il bando dovrà lavorare a stretto contatto con tutti i soggetti coinvolti nel progetto: Comune della Spezia, Centro per l’Impiego della Spezia, soggetti membri della Rete per il lavoro, imprese e Istituti scolastici secondari del territorio.

Sarà possibile presentare domanda sino alle ore 12 di martedì 24 novembre attraverso questa piattaforma

L’avviso ed i relativi allegati sono scaricabili anche sul sito istituzionale dell’ente (www.comune.laspezia.it) e alla pagina web /Il Comune/Avvisi, bandi di gara e appalti/Bandi di gara e contratti/ Atti delle Amministrazioni aggiudicatrici distintamente per ogni procedura al seguente link