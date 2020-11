Su iniziativa dell’assessore comunale al Commercio Paola Bordilli anche Palazzo Tursi sostiene la campagna di sensibilizzazione promossa dalla Camera di Commercio di Genova #comprasottocasa.

«Quest’anno − spiega Paola Bordilli, assessore comunale al Commercio e Artigianato − l’acquisto di regali per amici e parenti ha un valore in più, è una scelta civica anche di sostegno delle attività commerciali del nostro tessuto economico cittadino, in difficoltà a causa dell’emergenza sanitaria e delle conseguenti limitazioni negli orari di apertura. Per questo, anche il Comune di Genova, insieme alle altre istituzioni locali, ha con convinzione aderito alla campagna lanciata dalla Camera di Commercio di Genova #comprasottocasa con l’obiettivo di incentivare i genovesi a scegliere i negozi di vicinato per le compere natalizie».

«Nei prossimi giorni − aggiunge l’assessore − attraverso i canali social istituzionali lanceremo brevi pillole di video che valorizzino anche la presenza dei mercati settimanali di merci varie, tassello importante del sistema commerciale locale. Come Comune, oltre alle iniziative sulla gratuità dei parcheggi di Genova parcheggi nei fine settimana e alla campagna dedicata agli over 65 Sconti&Sicurezza, abbiamo stanziato 100 mila euro di contributi per le luminarie di Natale per l’installazione nei Civ: un modo concreto per valorizzare il nostro tessuto commerciale e incentivare i genovesi a scegliere di portare sotto il proprio albero regali acquistati nei negozi delle vie del centro e delle delegazioni di Genova».