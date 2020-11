A Chiavari si sono conclusi gli interventi relativi al primo tratto attiguo a via Ghio.

Il cantiere di corso Lima avanza verso levante estendendo le operazioni di manutenzione del marciapiede, di sostituzione della vecchia illuminazione e di piantumazione di nuovi lecci fino a piazzale Rocca.

«In questa zona abbiamo investito molto nella sicurezza dei pedoni e degli automobilisti: partendo da viale Devoto con il rifacimento dell’asfalto, l’allargamento del marciapiede esistente e la ricostruzione ex novo di un tratto in curva quasi inesistente – commenta il sindaco Marco Di Capua – L’impegno dell’amministrazione prosegue in corso Lima, dove si sta provvedendo alla sostituzione dei lampioni con moderni impianti a led, all’eliminazione delle barriere architettoniche e al rifacimento dei marciapiedi, per proseguire poi con gli asfalti a Ri Alto fino al confine con Leivi. Inoltre, con l’istituzione della linea gratuita C2, tutta la circonvallazione è diventata facilmente raggiungile anche con i mezzi di trasporto pubblico, collegando l’area dell’ex ospedale al centro città e al lungomare».