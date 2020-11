Partirà a breve la soluzione, sperimentale, per la messa in sicurezza dell’incrocio di viale Millo e viale Tappani a Chiavari, teatro di numerosi incidenti.

«Durante l’ultima commissione consiliare, relativa al traffico e alla viabilità, ho proposto un’idea semplice per ridurre la pericolosità dell’incrocio, ovvero il restringimento di viale Tappani a un’unica corsia lato mare, per chi proviene da ponente in direzione levante, e l’allargamento di quella lato monte. Nessuna ulteriore modifica alla viabilità – spiega il vicepresidente del consiglio comunale, Federico Messuti – speriamo di ottenere un risultato positivo in questo periodo di prova».

«In mattinata sono iniziati i lavori, realizzati dalla ditta La Vite per circa 5 mila euro più iva, per eliminare l’aiuola spartitraffico, modificare le corsie e predisporre una nuova segnaletica. Entro questa settimana pensiamo di concludere l’intervento – afferma l’assessore alla viabilità Giuseppe Corticelli – Per ottenere un rallentamento funzionale del traffico e una maggiore sicurezza sia dei pedoni che dei veicoli in transito, verrà creata una sola corsia in direzione piazza N.S. dell’Orto e potenziata ulteriormente l’illuminazione degli attraversamenti pedonali».