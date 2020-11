Venerdì 27 novembre 2020 dalle 9,30 alle 13 in diretta streaming sulla pagina Facebook Cgil Genova e Goodmorning Genova e sui canali YouTube Cgil_Genova e Goodmorning Genova si parlerà degli effetti della pandemia sulla vita delle donne tra lavoro e pareti domestiche. L’evento, dal titolo “Donne e Covid-19: vita e lavoro ai tempi della pandemia” è organizzato dalla Camera del Lavoro di Genova in collaborazione con lo Sportello Sicurezza e con le Camere del Lavoro di Livorno, Pescara e Reggio Emilia nell’ambito delle iniziative realizzate per la giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

Nella prima parte della diretta, attraverso interviste a donne lavoratrici di vari settori (poste, trasporti, sanità, commercio, ecc.) verranno affrontate le questioni legate a pandemia e lavoro, con particolare riferimento alle valutazioni sui rischi di genere. Tra gli altri, si segnalano i contributi di esperti quali la direttrice regionale dell’Inail Angela Razzino e di Gabriele Parodi direttore Inca Cgil. Chiuderà la prima parte Rossana Dettori, segretaria Cgil nazionale.

La seconda parte della diretta è dedicata alle problematiche vissute dalle donne tra le pareti domestiche tra conciliazione dei tempi di vita e lavoro. Sono previsti gli interventi della psicologa Priscilla Dusi, del Centro antiviolenza Pandora, quest’ultimo sul tema delle violenze di genere nel lockdown. Le conclusioni della mattinata sono affidate a Susanna Camusso, responsabile delle politiche di genere Cgil nazionale.