Confermate le agevolazioni tariffarie per il trasporto pubblico per gli over 65 residenti a Chiavari, a partire da gennaio 2021.

«Anche quest’anno l’amministrazione comunale rende maggiormente accessibile l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico da parte dei cittadini chiavaresi ultrasessantacinquenni, fornendo loro la possibilità di ricevere la Carta Blu, ovvero una tessera che consentirà la fruizione gratuita di 6 abbonamenti mensili totali, a scelta dell’utente, nel periodo compreso tra gennaio e dicembre 2021 – spiega l’assessore ai servizi sociali, Fiammetta Maggio – Un aiuto concreto per coloro che, ora più che mai, hanno necessità di essere sostenuti, tutelando prima di tutto la loro autonomia e diritto ad essere indipendenti».

Requisiti necessari oltre all’età anagrafica, l’attestazione Isee non superiore a 9.500 euro e la residenza nel comune di Chiavari. Il modulo per la domanda può essere scaricato dal sito istituzionale oppure è possibile richiederlo contattando il numero 0185 365362, fissando così un appuntamento per il ritiro nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30.

Il termine entro cui presentare la domanda all’ufficio protocollo del comune di Chiavari è venerdì 4 dicembre 2020.