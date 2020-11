La giunta della Camera di Commercio Riviere di Liguria – Imperia, La Spezia, Savona ha deliberato, con voto unanime, di attribuire al savonese Vincenzo Bertino la vicepresidenza dell’Ente, ruolo rimasto vacante a seguito dell’elezione a presidente dell’imperiese Enrico Lupi, avvenuta ad agosto.

La giunta ha inoltre nominato lo spezzino Davide Mazzola, già vicepresidente della Camera, vicepresidente vicario. Come previsto dallo Statuto camerale, il vicepresidente vicario rappresenta il presidente e la Camera di Commercio in caso di assenza o impedimento del presidente.

«Sono lieto che questa attribuzione del ruolo di vicario – sottolinea Davide Mazzola, che in consiglio camerale rappresenta il settore dell’Artigianato – sia stata assunta all’unanimità dalla giunta: è il segno che il lavoro da portare avanti parte da una visione comune del ruolo camerale ed è di buon auspicio per il futuro di questa Camera di Commercio. Oggi – rimarca – siamo in prima linea per dare voce e sostegno alle imprese in difficoltà e a rappresentare le istanze del territorio».

«Ringrazio per questa nomina – commenta Vincenzo Bertino, che all’interno dell’assemblea camerale rappresenta il settore dei Servizi alle imprese – che onorerò al meglio fino alla fine del mandato. Come casa delle imprese sentiamo la responsabilità di questo difficile momento storico e lavoriamo al meglio per affiancare e supportare, per quelle che sono le nostre forze e le nostre competenze, le attività economiche dei territori che rappresentiamo. Terziario, servizi e turismo sono tra i settori più in affanno, auspichiamo azioni e interventi per la ripresa».